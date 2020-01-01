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3 وفيات و431 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية

الخميس 02 يوليو 2020 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 وفيات و431 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة و431 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 324 وفاة، وعدد المصابين إلى 26452 مصابا.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن "الصحة الإسرائيلية"، وصفت الحالة الصحية لـ58 مصابا بالخطيرة، منهم 24 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تبلغ عدد الحالات النشطة 8647 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 17481 بعد تسجيل 52 حالة تعاف جديدة.

وفي سياق متصل، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قيود جديدة لمواجهة تفشي الوباء، من ضمنها تقليص الأعداد المسموح بها للتجمهر أو التواجد في قاعات المناسبات أو المصلين في أماكن العبادة.

#اسرائيل #فيروس كورونا #وفيات #الصحة الاسرائيلية

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