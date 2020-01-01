القاهرة: "تنفيذي" وزراء الشباب والرياضة العرب يعتمد 30 نشاطا شبابيا ورياضيا

القاهرة /سما/

بمشاركة فلسطين، عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اجتماعا افتراضيا، اليوم الخميس، برئاسة وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع الافتراضي رئيس إتحاد كرة القدم اللواء جبريل الرجوب.

وقال مسؤول الامانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الوزير مفوض عبد المنعم الشاعري، إن الاجتماع شارك فيه11 وزيرا بحضور الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء ابو غزالة، واستمر لاكثر من ساعتين.

وأضاف أنه تم اعتماد 30 نشاطا شبابيا ورياضيا، منها 13 نشاطا "أون لاين" والباقي اعتيادي بداية السنة المقبلة حتى نهايه شهر نيسان/أبريل، كما تم تأجيل مناقشة موضوع "بغداد عاصمه الشباب العربي "والدورة العربيه الرياضيه الكبري"

واضاف الشاعري، أنه في إطار التحديات التي طرأت على المنطقة العربية والعالم بشأن التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19، وما ترتب عليه من قيود وتجميد للفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية وما يتطلبه الوضع الراهن من إيجاد بديل يمكن من خلاله تنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية وكيفية دعم الشباب العربي في ظل الجائحة، دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الشباب والرياضة- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) إلى عقد اجتماعات المجلس ومكتبه التنفيذي عن بعد online.

وأوضح الشاعري، أن المكتب قام بالإعداد لأعمال الدورة العادية الـ43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب "عن بعد" يوم الأحد المقبل ،برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

يشار إلى أن المكتب التنفيذي هو برئاسة مصر وعضوية فلسطين، ودولة الإمارات العربية، والأردن، والجمهورية التونسية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، دولة الكويت، ودولة ليبيا.