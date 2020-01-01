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مقتل مواطن واصابة آخر بقرية بزاريا بنابلس

الخميس 02 يوليو 2020 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مواطن واصابة آخر بقرية بزاريا بنابلس


طولكرم / سما /

قتل شاب يبلغ من العمر 28 عاما من قرية بزاريا شمال غرب نابلس وأصيب آخر بشجار وقع بالقرية .

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن غرفة عمليات شرطة محافظة طولكرم تلقت بلاغا عن وصول الشابين الى مشفى طولكرم الحكومي مصابين بعد الاعتداء عليهما بادوات حادة بالشجار , وقد وصفت اصابة إحداهما بالحرجة وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقا.

وأضاف ارزيقات ان الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة. فيما وصل للقرية ضباط وافراد من الاجهزة الامنية في محافظة نابلس ولجان الطوارئ والمؤسسات بالقرية وسيطروا على الشجار وما زال البحث جار عن الاشخاص المشتبه بهم.

#الشرطة #اطلاق نار #شجار عائلي

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