"المحامين العرب": إجراءات الضم الإسرائيلية غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي

القاهرة /سما/

أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب رفضها الكامل لـ"صفة القرن" المشؤومة التي تنتزع الحقوق العربية لصالح الكيان الصهيوني، والتي تمثل وعدا جديا ممن لا يملك لمن لا يستحق.

وقالت الأمانة العامة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن كافة الاجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأميركية وربيبتها إسرائيل لن تنال من الحقوق العربية الثابتة والمستقرة وخاصة حقوق الشعب العربي في فلسطين في العودة وحق تقرير المصير على كامل ترابه الوطني وعاصمته القدس العربية.

وأدانت كل الإجراءات الصهيونية المتعلقة بضم الأراضي الفلسطينية أو العربية في الجولان والغور وغيرها، معتبرة هذه الإجراءات غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي وكل قرارات الأمم المتحدة.

وطالبت كافة الفصائل الفلسطينية بالعمل على وحدة الصف وإنهاء كافة الخلافات والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها كوعاء للنضال الفلسطيني حتى تحرير فلسطين.