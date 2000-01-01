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الخارجية ترحب باعتماد مشروع قرار في مجلس الشيوخ التشيلي ضد قرار الضم

الخميس 02 يوليو 2020 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية ترحب باعتماد مشروع قرار في مجلس الشيوخ التشيلي ضد قرار الضم


رام الله / سما /

رحبت وزارة الخارجية بمشروع قرار تم اعتماده من قبل مجلس الشيوخ التشيلي أمس، يطالب من حكومة الرئيس سبستيان بنييرا، مراجعة جميع المعاهدات والاتفاقيات بين تشيلي وإسرائيل، للتأكد من أنها تتضمن مرجعا خاصا بحدود إسرائيل المعترف بها كحدود ما قبل حرب 1967، وفقا لقرار مجلس الامن 2334، ومشروع قانون يحظر دخول المنتجات التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية إلى تشيلي.

وتطرق القرار الى موضوع مصادرة أراض من بلدة بيت جالا، حيث أن عدد كبيرا من التشيليين من أصل فلسطيني يمتلكون أراضٍ هناك.

وعبر مجلس الشيوخ عن أسفه من أن حكومة تشيلي لا تعطي قرار الضم حقه الكافي، خاصة أن ما تفعله إسرائيل هو " أمر غير مسبوق وخطير للغاية"، لكونه سيخل بتوازن المنطقة ويقضي على أمل حل الدولتين

#الخارجية والمغتربين #مجلس الشيوخ #مخططات الضم #الشيوخ التشيلي

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