  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبية: الحرب الصهيونية على الجبهة لن تنال من عزيمتها وإرادتها

الخميس 02 يوليو 2020 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: الحرب الصهيونية على الجبهة لن تنال من عزيمتها وإرادتها


غزة / سما /

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الحرب الصهيونية المسعورة التي تشن على قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة في مختلف مناطق الضفة والقدس وفي داخل السجون إما بالملاحقة أو الاستدعاء أو الاعتقال أو فرض الإقامة الجبرية أو العزل هو استمرار لاستهداف نهج المقاومة المتأصل فيها، ومحاولة جديدة لضرب أي حراك وطني ميداني مقاوم للاحتلال ومشاريعه التصفوية على الأرض.

واعتبرت الجبهة أن إقدام الاحتلال الصهيوني في الأيام الأخيرة على اعتقال العشرات من كادرات الجبهة النسوية والشبابية والطلابية والنقابية، فضلاً عن تصعيد هجمتها على اسرى الجبهة في داخل السجون كما حدث من عزل للقائد وائل الجاغوب والاقتحام المتكرر للأقسام، وصولاً إلى اختطاف القائد الجبهاوي نضال أبو عكر اليوم هو محاولة فاشلة للنيل من عزيمة وإرادة رفاق الجبهة الذين يتمترسون في خندق المقاومة والنضال، ويواجهون مختلف أشكال الاستهداف بصلابة منقطعة النظير.

وأكدت الجبهة في بيانها، أنها لن تساوم أو تهادن على مواقفها أو على شبرٍ واحدٍ من أرضها، وستبقى تحافظ على مبدئية مواقفها، وثورية برنامجها النضالي رغم جسامة التضحيات وحجم الاستهداف الواسع لها.

#الجبهة الشعبية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. المالية تعلن نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

الرجوب والعاروري خلال مؤتمر صحفي مشترك : سنجمد الخلافات لمواجهة الضم موحدين

مشعل يطرح برنامجا لمواجهة الضم.. "اشتباك مباشر"

اولمرت: مخطط الضم "خطأ فاذح".. وعدم اقامة دولة فلسطينية يشكل خطرا محدقا على اسرائيل..!

الإنجيليون في رسالة "تهديدية" لـ ترامب: الانسحاب من الضم سيضر بفرصة نجاحك في الانتخابات

غدًا.. مؤتمر صحفي مشترك لحركتي "فتح" و"حماس" بشأن مخطط الضم..

هكذا تناوله الاعلام الاسرائيلي.. ترحيب فلسطيني بالمؤتمر الصحفي المشترك لحركتي حماس وفتح

الأخبار الرئيسية

تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها بالخليل ترفع حصيلة اليوم إلى 322

89

المفوض العام للأونروا يحذر: الوكالة على حافة انهيار نقدي.. وسنكون في خطر إذا لم يغطى العجز

الجيش

نتنياهو: مستعدون لأي سيناريو بقوة هجومية كبيرة جدًا.. وغانتس: معركة "الجرف الصامد" لم ولن تنتهي!

0

"عبر جهاز محاكاة واقعية".. شاهد: هكذا يدرب الجيش الإسرائيلي جنوده في ساحة المعركة

في اول تعليق بعد مؤتمر العاروري والرجوب.. هنية: ندعو للانخراط بالمواجهة الشاملة مع الاحتلال