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غزة: توقعات بوصول 2000 عالق من الخارج

الخميس 02 يوليو 2020 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: توقعات بوصول 2000 عالق من الخارج


غزة / سما /

 رجح توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية بغزة، اليوم الخميس، أن يصل نحو 2000 عالق من الخارج عبر معبر رفح البري خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو نعيم خلال ترؤسه اجتماعًا لخلية الأزمة بالوزارة: إن وصول هؤلاء العالقين يتطلب رفع مستوى الاحتياط للتعامل مع هذا المستجد، لا سيما في ظل استمرار انتشار خارطة الوباء في الدول المجاورة.

وأكد استمرار العمل وفق خطة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا، وضرورة التزام المواطنين والجهات ذات العلاقة بكافة الإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها، في سبيل الحفاظ على سلامة المواطنين.

وناقش الحضور ترتيبات إدخال العالقين المتوقع وصولهم، وتجهيزات مراكز الحجر الصحي المخصصة لاستضافتهم، وإعادة تأهيلها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.

كما ناقشوا التجهيزات الجارية لإنشاء مركز حجر صحي جديد وسط قطاع غزة يتضمن غرف متنقلة، والمواصفات والمعايير الصحية والفنية لاستيعاب المواطنين في فترة الحجر الصحي الاحترازي؛ مع الاستفادة من الملاحظات خلال الفترة الماضية.

وتطرق الاجتماع إلى دراسة آليات عمل حاجز بيت حانون في استقبال المواطنين القادمين من الأراضي المحتلة خلال الفترة المقبلة.

#توفيق ابو نعيم #غزة #معبر رفح #الحجر الصحي #عودة العالقين

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