دحلان: المؤتمر الافتراضي بين فتح وحماس خطوة هامة بالاتجاه الصحيح ويجب الشروع بخطوات عملية

ابو ظبي /سما/
عقب القيادي الفلسطيني محمد دحلان، مساء يوم الخميس، على المؤتمر المشترك الذي عقدته حركتي فتح وحماس بشأن مواجهة الضم.
وقال دحلان على حسابه الرسمي على "فيسبوك": إن "المؤتمر الافتراضي بين قيادات من فتح وحماس، خطوة هامة في الاتجاه الصحيح".
وأضاف: " من المهم الآن ألا يظل الافتراضي افتراضياً، لأن شعبنا تواق وجاهز لاستعادة الوحدة الوطنية فوراً وبلا مناورات أو شروط مكبلة".
وتابع القيادي دحلان: "علينا جميعاً الشروع دون إبطاء بخطوات عملية لتبني وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لإنقاذ وطننا، وأرضنا من مخططات الإلحاق والضم، والتي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع فعلياً ويومياً".