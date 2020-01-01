دحلان: المؤتمر الافتراضي بين فتح وحماس خطوة هامة بالاتجاه الصحيح ويجب الشروع بخطوات عملية

ابو ظبي /سما/

عقب القيادي الفلسطيني محمد دحلان، مساء يوم الخميس، على المؤتمر المشترك الذي عقدته حركتي فتح وحماس بشأن مواجهة الضم.

وقال دحلان على حسابه الرسمي على "فيسبوك": إن "المؤتمر الافتراضي بين قيادات من فتح وحماس، خطوة هامة في الاتجاه الصحيح".

وأضاف: " من المهم الآن ألا يظل الافتراضي افتراضياً، لأن شعبنا تواق وجاهز لاستعادة الوحدة الوطنية فوراً وبلا مناورات أو شروط مكبلة".

وتابع القيادي دحلان: "علينا جميعاً الشروع دون إبطاء بخطوات عملية لتبني وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لإنقاذ وطننا، وأرضنا من مخططات الإلحاق والضم، والتي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع فعلياً ويومياً".





