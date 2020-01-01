تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بالأردن اثنتان محليّتان

عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها اثنتان محليّتان، والثالثة خارجيّة.

وبحسب التقرير الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة توزعت الحالات الجديدة على النحو الاتي:حالتان من محافظة عمان، يجري الاستقصاء عن مصدر العدوى، وحالة لعراقي قادم من الخارج، يقيم في أحد فنادق الحجر، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1136 حالة.

كما سُجِّلت هذا اليوم 7 حالات شفاء جميعها في مستشفى الأمير حمزة، وتمّ إجراء 8533 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن حوالي نصف مليون فحص.