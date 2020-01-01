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الزهار: حماس تريد مد يدها للسلطة وفتح لترتيب الأوراق على أسس وآليات جديدة..

الخميس 02 يوليو 2020 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزهار: حماس تريد مد يدها للسلطة وفتح لترتيب الأوراق على أسس وآليات جديدة..


غزة / سما /

دعا محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الخميس، إلى تحديد الهدف الرئيسي لمنظمة تحرير فلسطين والتبرؤ من أوسلو

وأضاف الزهار في حديث متلفز: من الضروري جمع كل الناس في الداخل والخارج على مشروع تحرير فلسطين وسنجد من أحرار العالم من يقف معنا

وأوضح الزهار، أن حماس تريد مد يدها للسلطة الفلسطينية وحركة فتح لترتيب الأوراق على أسس ومسميات وآليات جديدة، مضيفا: المطلوب اليوم تفعيل الضفة الغربية بالنمط نفسه الذي حصل في غزة

وتابع: علينا وضع برنامج تحرير حقيقي على الطاولة بناء على أسس جديدة كتلك التي حررت غزة بالسلاح

وأشار القيادي في حماس، الى أن مشاركة أيمن عودة تؤكد أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة 48 مستعدون للعمل على تحرير فلسطين

وأكد على أن الفلسطينيين كلهم سواء في حبهم لفلسطين وحقهم في الدفاع عنها

وقال: يجب أن نحدث زخماً شعبياً في كل أماكن التواجد الفلسطيني للضغط على الاحتلال

#محمود الزهار #حماس #مخططات الضم #اسرائيل #ايمن عودة

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