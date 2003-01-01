  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى تحذر من تفاقم الوضع الصحي للأسير المريض محمد ابراش

الخميس 02 يوليو 2020 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى تحذر من تفاقم الوضع الصحي للأسير المريض محمد ابراش


رام الله / سما /

 حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من تفاقم الوضع الصحي للأسير محمد خميس ابراش، القابع حاليا بسجن "عسقلان"، والذي يعاني من العديد من الأمراض والمشاكل الصحية.

وذكر محامي الهيئة فواز شلودي الذي تمكن من زيارة الأسير ابراش، اليوم الخميس، لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا، أن الأسير يعاني من بتر في قدمه اليسرى، وانعدام في الرؤية، كما يعاني من تسارع في دقات القلب، وكذلك من تقرحات شديدة بالأذن تفقده القدرة على السمع، ومن الكولسترول بالدم، ومن مشاكل بالمسالك البولية، ويعتبر من أصعب الحالات المرضية في سجون الاحتلال.

وأكد إبراش للمحامي، أن الأسرى في سجن "عسقلان" يعانون بشكل مضاعف من اجراءات الاحتلال خلال جائحة كورونا القائمة منذ أشهر، حيث يعانون من حرمان الزيارات، ومنع لقاء المحامين، وتغييبهم عن العالم الخارجي بشكل نهائي، ومن شح في الملابس، بسبب انقطاع الزيارات، ومن انعدام مقومات النظافة والمعقمات اللازمة لمواجهة هذا الفيروس.

كما أكد "أنهم يعانون ايضا من الاكتظاظ العددي داخل الغرف، كما يشتكون من سوء الطعام المقدم لهم كماً ونوعاً، كونهم يعتمدون على مشتريات "الكانتينا" في اعداد طعامهم، وتسببت هذه الجائحة بصعوبة في ادخال الاموال الى حسابات الأسرى، ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم، كما شهدت الأشهر الماضية تضييقا على الأسرى المرضى، وحرمانهم من اجراء الفحوصات او الخروج الى المستشفيات، خاصة الأسرى المصابين بالسرطان كالأسير ياسر ربايعة.

يذكر أن الأسير ابراش من سكان مخيم الأمعري جنوب غرب رام الله، ومحكموم بالسجن المؤبد منذ العام 2003.

#هيئة الاسرى #سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. المالية تعلن نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

وزير إسرائيلي: لهذا السبب.. لم يتم تنفيذ خطة الضم في موعدها المحدد..

أول تعقيب من الحكومة بخصوص تعيين أقارب الوزراء والمسؤولين في مناصب مهمة

الرجوب والعاروري خلال مؤتمر صحفي مشترك : سنجمد الخلافات لمواجهة الضم موحدين

مشعل يطرح برنامجا لمواجهة الضم.. "اشتباك مباشر"

اولمرت: مخطط الضم "خطأ فاذح".. وعدم اقامة دولة فلسطينية يشكل خطرا محدقا على اسرائيل..!

الإنجيليون في رسالة "تهديدية" لـ ترامب: الانسحاب من الضم سيضر بفرصة نجاحك في الانتخابات

الأخبار الرئيسية

89

المفوض العام للأونروا يحذر: الوكالة على حافة انهيار نقدي.. وسنكون في خطر إذا لم يغطى العجز

الجيش

نتنياهو: مستعدون لأي سيناريو بقوة هجومية كبيرة جدًا.. وغانتس: معركة "الجرف الصامد" لم ولن تنتهي!

0

"عبر جهاز محاكاة واقعية".. شاهد: هكذا يدرب الجيش الإسرائيلي جنوده في ساحة المعركة

في اول تعليق بعد مؤتمر العاروري والرجوب.. هنية: ندعو للانخراط بالمواجهة الشاملة مع الاحتلال

هكذا تناوله الاعلام الاسرائيلي.. ترحيب فلسطيني بالمؤتمر الصحفي المشترك لحركتي حماس وفتح