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الهدمي يطلع ممثلي عدة دول على أوضاع القدس وخطة عنقود العاصمة

الخميس 02 يوليو 2020 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهدمي يطلع ممثلي عدة دول على أوضاع القدس وخطة عنقود العاصمة


القدس المحتلة / سما /

أطلع وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ممثلي عدة دول على تطورات الوضع في مدينة القدس المحتلة وخطة عنقود العاصمة التنموي.

جاء ذلك لدى استقباله في وزارة شؤون القدس ببلدة الرام، اليوم الخميس، القنصل الإيطالي العام بالقدس جوزيبّي فيديلي، وممثلة فنلندا لدى دولة فلسطين أنا كايزا هيكينين، كلا على حدا.

وأطلع الوزير ضيفيه على طبيعة عمل الوزارة وتلبيتها للاحتياجات الطارئة للمواطنين المقدسيين.

كما أطلعهما على استراتيجية الوزارة للعمل التنموي في ظل التوجهات الحكومية للتنمية بالعناقيد، مقدما في هذا السياق الشكر إلى إيطاليا وفنلندا على المساعدات التي قدمتاها مؤخرا لمستشفيات القدس الشرقية.

وبحث الهدمي التعاون التنموي مع كل من إيطاليا وفنلندا بما يخدم مصلحة المقدسيين.

وقدم الوزير شرحا مسهبا حول تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومخاطر خطط الضم الإسرائيلية، إضافة الى الخطة الإسرائيلية لهدم المنطقة الصناعية في واد الجوز كجزء من مخطط أكبر يهدف الى تغيير معالم القدس.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل في الفترة القادمة.

وعلى الصعيد ذاته استعرض الوزير الهدمي، في لقاء عقد عبر خاصية "الفيديو كونفرنس" في مكتب رئيس الوزراء، خطة عنقود العاصمة التنموي أمام أكثر من 50 من رؤساء مكاتب التعاون التنموي العاملة في الأراضي الفلسطينية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والقنصليات العامة المختلفة بالقدس، وذلك بحضور مستشار رئيس الوزراء الدكتور اسطيفان سلامة.

وتتضمن الخطة أولويات الوزارة للسنوات المقبلة في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والتعليم والصحة والسياحة والشباب والمرأة.

كما أطلع الوزير ممثلي المؤسسات الدولية على آخر التطورات السياسية والصحية في مدينة القدس.

#القدس #فادي الهدمي

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