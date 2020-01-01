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محافظ جنين يبحث وضع المحافظة القائم لمواجهة جائحة كورونا

الخميس 02 يوليو 2020 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين يبحث وضع المحافظة القائم لمواجهة جائحة كورونا


جنين / سما /

 بحث محافظ جنين أكرم الرجوب، خلال اجتماع لخلية الأزمة لمواجهة جائحة كورونا، اليوم الخميس، الوضع الخاص بالمحافظة على ضوء القرارات الاخيرة الصادرة عن الرئيس، ورئيس الوزراء، بخصوص إغلاق المحافظات.

وشدد الرجوب على ضرورة التشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات، تحت طائلة المسؤولية، حفاظا على السلامة العامة للمواطنين وتجنيب المحافظة إصابات جديدة.

وتطرق الرجوب الى اغلاق المحافظة، حيث يمنع التنقل داخلها ومع المحافظات الأخرى ابتداء من صباح يوم الجمعة، وحتى صباح الأربعاء، ويشمل ذلك المركبات الخاصة والمواصلات العامة، وإغلاق جميع المنشآت والشركات والمحال التجارية باستثناء المخابز والصيدليات ومحلات السوبرماركت وبيع الأغذية والخضروات، ويكون عمل هذه المحلات (عدا الصيدليات) من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء مع ضرورة الالتزام بارتداء وسائل الوقاية تحت طائلة المسؤولية، مع ضرورة تزود المواطنين بالاحتياجات قبل بدء الإغلاق، والامتثال للتعليمات الصادرة عن الجهات التنفيذية، وعدم التعامل مع الإشاعة وأخذ الأمور بجدية حفاظا على سلامة الجميع.

من جهته، استعرض مدير الصحة وسام صبيحات الوضع الصحي والاجراءات الوقائية لمواجهة انتشار الفيروس من حيث ضرورة الإلتزام بالتباعد ولبس الكمامة والتعقيم والتواصل مع الجهات الصحية عند الشعور بأعراض الإصابة.

#محافظ جنين #كورونا

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