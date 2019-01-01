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محكمة سالم تصدر أحكاماً بحق أسرى وتفرج عن آخرين

الخميس 02 يوليو 2020 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة سالم تصدر أحكاماً بحق أسرى وتفرج عن آخرين


رام الله / سما /

أصدرت محكمة سالم العسكرية، اليوم الخميس،أحكاماً على أسرى في سجون الاحتلال، وأفرجت عن أسرى آخرين.

وحكمت المحكمة على الأسير نور حسن عمارنة من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بالسجن الفعلي مدة 7 شهور وغرامة مالية بقيمة 7000 شيكل.

كما حكمت على الأسير يحى رمانة من مخيم الأمعري في رام الله، بالسجن مدة 7 أشهر، علماً أنه طالب في جامعة بيرزيت.

وعلى الأسير صادق ياسر سرور من نعلين غرب رام الله، حكمت المحكمة بالسجن مدة 11 شهراً، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 3 آلاف شيكل.

كما حكمت على الأسير الفتى جبرين شاهين من الخليل، بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة مالية بقيمة 3000 شيكل وهو معتقل منذ تشرين الأول عام 2019.

ومددت محكمة الاحتلال توقيف الأسيرين وسيم وأمير أبو عيشة من الخليل، حتى الـ 29 من حزيران الجاري، علماً أن الاحتلال اعتقلهما في شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

كما مددت المحكمة اعتقال الأسير المحرر المحامي صلاح حموري من القدس لمدة أسبوع لاستكمال التحقيق معه في المسكوبية.

من جهة أخرى، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير معاوية طاهر الكرم من بلدة جلقموس شرق جنين، بعد اعتقالٍ دام 15 شهراً، والأسير مالك أحمد عبيد من بلدة فرعون بطولكرم بعد اعتقال دام أربعة أعوام.

#محكمة سالم العسكرية #اسرى

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