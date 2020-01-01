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تفاصيل لقاء وفد حماس برئاسة هنية مع وزير الخارجية القطري..

الخميس 02 يوليو 2020 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء وفد حماس برئاسة هنية مع وزير الخارجية القطري..


الدوحة /سما/

 التقى وفدٌ قيادي برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنيّة في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرّحمن آل ثاني.

وأطلع الوفد الشيخ محمد بن عبد الرّحمن آل ثاني على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وبحث معه جهود الحركة ومساعيها في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، من أجل مواجهة مشاريع الاحتلال في الاستيطان والضمّ، ومخططات تهويد القدس والمسجد الأقصى، وإنهاء الحصار والعدوان المستمر ضد فلسطين أرضاً وشعباً.

وثمن الوفد، في الوقت ذاته، دور قطر الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ومواقفها المشرّفة في التضامن مع فلسطين وتأييد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري استمرار دولة قطر في موقفها ودورها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتأييدها كل المساعي من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وضمَّ وفد حماس أعضاء المكتب السياسي د. موسى أبو مرزوق، وعزّت الرّشق، وماهر عبيد.

#اسماعيل هنية #حماس #محمد بن عبد الرّحمن آل ثاني #قطر

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