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بناء الجدار على حدود غزة سيكتمل نهاية العام

نتنياهو: مستعدون لأي سيناريو بقوة هجومية كبيرة جدًا.. وغانتس: معركة "الجرف الصامد" لم ولن تنتهي!

الخميس 02 يوليو 2020 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: مستعدون لأي سيناريو بقوة هجومية كبيرة جدًا.. وغانتس: معركة "الجرف الصامد" لم ولن تنتهي!


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنامين نتنياهو اليوم الخميس، إن بناء الجدار على حدود قطاع غزة، سيكتمل نهاية هذا العام.

وأضاف في كلمة مسجلة في مراسم إحياء ذكرى قتلى الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة عام 2014، أنه "إذا عرف أعداؤنا الضربة التي سيتلقونها، سيتراجعون"، لافتا إلى أنا بناء الجدار على حدود غزة سيكتمل نهاية العام.

وقال: "نحن مستعدون لأي سيناريو بقوة هجومية كبيرة جدًا، كل من يحاول تحدينا، سيتعرض لضربة ساحقة للغاية".

وفيما يتعلق بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة لدى المقاومة، قال نتنياهو: "نحن على استعداد أن نعطي فرصة عندما نلاحظ نافذة فرص". في إشارة لاستعداده إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس واستعادة رفات الجنديين أورون شاول وهدار غولدين.

من جهته، قال وزير الجيش، بيني غانتس في مراسم تأبين قتلى حرب 2014: إن معركة "الجرف الصامد" لم ولن تنتهي حتى نعيد الأبناء الذين بقوا في غزة.

بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لعائلة الضابط الأسير لدى حماس هدار غولدين: إن الجهود التي تبذل كبيرة، ولن ندع الأمر يمر حتى نستنفذ كل قدرتنا من أجل استعادة جنودنا من قطاع غزة.

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