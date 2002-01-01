تجديد العزل الانفرادي للأسير خرواط ونقله إلى عزل "مجدو"

رام الله / سما /

قال نادي الأسير إن إدارة سجون الاحتلال جددت أمر العزل الانفرادي بحق الأسير محمد عمر خرواط لمدة شهرين، ونقلته من عزل سجن "أيلون- الرملة" إلى عزل سجن "مجدو".

وبين نادي الأسير، في بيان، اليوم الخميس، أن الأسير خرواط والمحكوم بالسّجن المؤبد أربع مرات، والمعتقل منذ عام 2002، يواجه العزل الانفرادي منذ بداية شهر آذار/ مارس الماضي، وقد جرى نقله عدة مرات خلال فترة عزله، محملا إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره.

وفي هذا الإطار أكد نادي الأسير أن سياسة العزل الانفرادي تُشكل أبرز الأدوات التنكيلية التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، فعدا عن ظروف العزل القاسية التي يواجهها الأسير في زنازين تفتقر لأدنى شروط الحياة الآدمية، فإن إدارة سجون الاحتلال تحرم الأسير المعزول من حقه في الزيارة لتضعه في عزل مضاعف.

يشار إلى أن إجراءات إدارة السجون المرتبطة بانتشار الوباء منذ شهر آذار/ مارس الماضي، قد فاقمت من معاناة الأسرى المعزولين، خاصة مع توقف زيارات المحامين خلال الفترة الماضية، حيث تُشكل زيارة المحامي الوسيلة الوحيدة للأسير المعزول للتواصل مع العالم الخارجي.