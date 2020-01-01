الأزهر يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية

القاهرة /سما/

أعلن الأزهر الشريف، اليوم الخميس، رفضه الكامل لمخطط ضم أراضٍ فلسطينية للسيادة الإسرائيلية، معتمدا على سياسة فرض الأمر الواقع.

وأكد الأزهر في بيان، أن هذا الأمر يشكل تهديدا للسلام في المنطقة، وانتهاكا خطيرا للقوانين والمواثيق الدولية، ويمثل تعديا صارخا على حقوق وأراضي الشعب الفلسطيني.

ودعا الأزهر المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، مناشدا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماعات عاجلة للتصدي بقرارات حاسمة لهذا العبث بمقدرات الشعب الفلسطيني والاستخفاف المتكرر بحقوقه ومقدساته، خاصة حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.