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هيئة مكافحة الفساد تصدر العدد الأول من النشرة الإعلامية الإلكترونية

الخميس 02 يوليو 2020 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة مكافحة الفساد تصدر العدد الأول من النشرة الإعلامية الإلكترونية


رام الله / سما /

 أصدرت هيئة مكافحة الفساد العدد الأول من النشرة الإعلامية الإلكترونية الفصلية باللغة العربية، التي تتضمن إنجازات وأنشطة الهيئة والإحصاءات المتعلقة بالشكاوى والبلاغات خلال النصف الأول من العام الجاري، وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإقرار نظامي الإفصاح عن تضارب المصالح ونظام الهدايا.

ويأتي إصدار هذه النشرة في إطار سياسة الانفتاح المهني من قبل الهيئة على وسائل الإعلام والجمهور، بناءً على تعليمات وتوجيهات رئيس الهيئة المستشار د. أحمد براك، الذي أكد أن إصدار هذه النشرة يعزز التواصل بين الهيئة والجمهور ويبقيه على إطلاعه على آخر جهود الهيئة وإنجازاتها، كما يعزز إصدار هذه النشرة الشراكة مع المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني.

وستعمل الهيئة على إصدار النشرة بشكل دوري. للاطلاع على العدد الأول من النشرة الدخول إلى الرابط أدناه:

https://www.pacc.ps/blog/post/50845

#هيئة مكافحة الفساد

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