عائلة غولدين: نتنياهو ينسف أي مبادرة لاستعادة الجنود من غزة

القدس المحتلة / سما /

اتهمت عائلة الضابط الإسرائيلي الأسير لدى حماس في قطاع غزة هدار غولدين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنسف كل مبادرات استعادة الجنود من قطاع غزة.



وقال سيمحا غولدين والد هدار خلال حفل لإحياء ذكرى القتلى الإسرائيليين في حرب 2014 مع قطاع غزة اليوم الخميس، إن نتنياهو تجنب القدم إلى هنا اليوم لأنه ليس لديه إجابات.



وأشار إلى أن 6 سنوات مضت على أسر ابنه، معتبرا أنها وصمة عار على كل شخص قاد تلك الحرب دون إعادة شاؤول أورون وهدار غولدين من قطاع غزة.



بدوره قال تسور غولدين شقيق هدار، إن نتنياهو ينسف أي مبادرة يمكن من خلالها إعادة أخى وأورون، لكنه اختار الاختباء ورفض مقابلتنا.