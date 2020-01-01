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"عبر جهاز محاكاة واقعية".. شاهد: هكذا يدرب الجيش الإسرائيلي جنوده في ساحة المعركة

الخميس 02 يوليو 2020 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"عبر جهاز محاكاة واقعية".. شاهد: هكذا يدرب الجيش الإسرائيلي جنوده في ساحة المعركة


القدس المحتلة / سما /

كشف الجيش الإسرائيلي عن أن وحدة الحوامات الجديدة التابعة للوحدة 9900 التابعة لركن الاستخبارات العسكرية لديه جمعت مئات المعلومات البصرية والمرئية التي تسمح للجنود التعرف على طبيعة ساحة المعركة المقبلة.
 
وذكر الجيش وفق القناة 7 العبرية، أن الوحدة ذاتها طورت جهاز محاكاة "يشبه الألعاب القتالية" يسمح للجنود بالتجربة والدخول إلى المنطقة التي ستعقد فيها العمليات العسكرية، مما يجعلهم يتعرفون على ساحة المعركة. وفق عكا للشؤون الاسرائيلية.
 
وأظهر الفيديو الذي نشرته الوحدة مشاهد افتراضية لساحات المعارك المقبلة، حيث يتجول فيها الجنود حسب اختصاصهم بواسطة الطائرات أو الجيبات والآليات العسكرية، كما أنه بإمكانهم الدخول إلى الساحة بشخصيات افتراضية وتنفيذ عمليات قنص واستهداف كأنهم فعلا على في ميدان الحرب.
 
يشار إلى أن الوحدة 9900 يعمل بها جنود مصابون بالتوحد، وفي منظور الجيش فإنهم يتمتعون بقدرات بصرية وتحليلية رائعة، ويمكنهم اكتشاف حتى أصغر التفاصيل، التي لا يمكن اكتشافها من معظم الناس.

#الجيش الاسرائيلي #الاستخبارات العسكرية #الوحدة 9900

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