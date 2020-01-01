"الصليب الأحمر" يعلن فتح باب التسجيل لزيارات الأسرى في سجون الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن فتح باب التسجيل للزيارات العائلية للأسرى في سجون الاحتلال من الضفة الغربية بما فيها القدس منذ اليوم الخميس.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة يحيى مسودة، في بيان، إنه يمكن لعائلات الأسرى التسجيل والتواصل مع مكتب الصليب عبر الهاتف حسب المنطقة.

وأضاف "نظرا لتزايد عدد الإصابات خلال الأيام الماضية، قد تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا على مناطق أو أماكن احتجاز معينة، وبناء عليه، يتوجب تعديل جدول الزيارات بانتظام وسيظل الإلغاء في آخر لحظة ممكنا".

وفيما يتعلق بالنسبة للعائلات من قطاع غزة، أوضح أنه "لم يطرأ أي تغيير بعد بخصوص البرنامج، وما زلنا في حوار مستمر مع السلطات المعنية، لمحاولة استئناف الزيارات من قطاع غزة في ظل فيروس كورونا".

ودعا العائلات إلى "الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية من ارتداء قناع الوجه، وفحص الحرارة والتباعد الاجتماعي".