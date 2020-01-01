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غزة: اصدار حكم بالإعدام شنقًا وأخر بالمؤبد والأعمال الشاقة بتهمتي القتل العمد

الخميس 02 يوليو 2020 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: اصدار حكم بالإعدام شنقًا وأخر بالمؤبد والأعمال الشاقة بتهمتي القتل العمد


غزة / سما /

أصدرت محكمة بداية غزة اليوم الخميس 21 مايو 2020، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدان (أ/ع) من سكان مدينة غزة، وذلك بعد إدانته بقتل المواطن (ي،ص) بتاريخ 16 أغسطس 2001.

من جهتها أصدرت محكمة بداية خانيونس حكمًا بالمؤبد مع الأعمال الشاقة على المتهم م.ش الذي أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدان م.ش من سكان مدينة خانيونس، وذلك بعد إدانته بقتل الطفل محمود شقفة قبل عام.

ومن الجدير بالذكر أن الحكم جاء بعد جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع بيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة ولم تعفُ عنه أسرته.

#غزة #محكمة #اعدام

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