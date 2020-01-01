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دعوة للتحقيق ضد ايمن عودة لحضوره مؤتمرا بين فتح وحماس.. والاخير بعقب..!

الخميس 02 يوليو 2020 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوة للتحقيق ضد ايمن عودة لحضوره مؤتمرا بين فتح وحماس.. والاخير بعقب..!


قدم عضوان في الكنيست الإسرائيلي شكوى ضد عضو الكنيست رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة لمشاركته في مؤتمر بين فتح وحماس برام الله.
 
وذكرت القناة 7 العبرية بأن عضو الكنيست شلومو قاري من الليكود قدم رسالة شكوى إلى رئيس لجنة الأخلاقيات في الكنيست ضد عودة.
 
وقال قاري في شكواه: "مشاركة عودة في مؤتمر مع منظمة قاتلة هو أمر غير مقبول، ودعم للإرهاب"، وفق زعمه.
 
وأفادت القناة بأن عضو الكنيست ميشال سونغ طالب النائب العام الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت بالتحقيق ضد عضو الكنيست أيمن عودة لمشاركته في مؤتمر بين فتح وحماس.

في المقابل، عقب رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة على الانتقادات التي تعرض لها عقب مشاركته برام الله في مؤتمر مشترك بين فتح وحماس لمواجهة خطة الضم.
 
وقال عودة وفق ما ذكرت القناة 7 العبرية: "شاركت باعتزاز في مؤتمر جدي نحو المصالحة الفلسطينية فشرعت أبواق الليكود واليمين بالتحرض الدموي".
 
وأضاف: "ما يهمني ليس التحريض ولا إلصاف التهم بي، ما يهمني أمر واحد وحيد وهو الأمل بإنهاء الانقسام المشين ووحدة الشعب الفلسطيني وكل فصائله حتى الانتصار على الضم والاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية وتحقيق العدل والسلام.

#ايمن عودة #الكنيست الإسرائيلي #فتح #حماس #القائمة المشتركة

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