"حادث غامض" في منشأة نووية إيرانية.. ولا إصابات

طهران /سما/

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم، الخميس، وقوع حادث مجمع نطنز النووي، لم تحدّد طبيعته، واكتفت بالقول إنه لم يسفر عن إصابات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وذكر المتحدث باسم المنظمة، بهروز كمالوندي، إن "حادثا وقع صباح الخميس وأدى إلى تضرر مستودع قيد الإنشاء في فناء في موقع نطنز" بوسط إيران، ونقلت الوكالة عن كمالوندي قوله إن المجمع "لا يشهد حاليا نشاطا"، وأكد أنه "ليس هناك خطر تلوث إشعاعي".

وأضاف أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية والتحقيقات تجري لمعرفة أسباب وقوعه، ولم يقدم أي تفاصيل حول طبيعة الحادث المذكور.

وتداول ناشطون صورًا في مواقع التواصل الاجتماعي توضح أن الحادث المشار إليه هو انفجار كبير.

ومجمع نطنز أحد منشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسية في إيران.

وإن ثبت أن الحادث المشار إليه هو انفجار، فإنّ هذا ثالث انفجار من نوعه في إيران خلال أقلّ من أسبوع، فيوم الجمعة الماضي، وقع انفجار في منشأة "بارشين" العسكريّة شرق طهران، بينما وقع انفجار آخر في يوم الثلاثاء الماضي في مشفى بطهران أيضًا، أسفر عن مقتل 15 شخصًا.