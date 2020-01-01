"البوليتكنك" تحصل على اعتماد بكالوريوس التمريض

الخليل / سما /

تسلمت جامعة بوليتكنك فلسطين كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بإعتماد برنامج بكالوريوس التمريض في الجامعة وذلك بعد استيفائها لمتطلبات الهيئة الوطنية للجودة والاعتماد.

ويأتي إعتماد هذا البرنامج، ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية لتعزيز برامج الطب وعلوم الصحة في الجامعة، لدعم القطاع الصحي والنهوض بمستوى الرعاية الصحية وتأهيل الكوادر وفق المعايير المعتمدة عالمياً، حيث يدعم هذا البرنامج التعاون المباشر مع المستشفى الأهلي في مدينة الخليل.

وأعرب رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الأستاذ الدكتور عماد الخطيب، عن سعادته بالحصول على ترخيص برنامج التمريض الذي يأتي ضمن خطط وتوجهات الجامعة لتأسيس تخصصات طبية وعلوم صحية وبرامج مساندة تطبيقية على الصعيدين الأكاديمي والبحثي والتي أضحت تشكل حاجة ملحة للمجتمع المحلي والدولي.

وأضاف بأن بكالوريوس التمريض سيكون إضافة نوعية داعمة للبرامج المعتمدة في كلية الطب والعلوم الصحية الحالية بما فيها برامج الطب البشري، والعلاج الوظيفي، والتغذية الصحية والعلاجية والبرامج المساندة الخاصة بالتكنولوجيا الحيوية والهندسة الطبية، علماً بأن الجامعة ماضية في خططها لإعتماد برامج مميزة في العلوم الصحية خلال المرحلة القادمة.

وقد شرعت جامعة بوليتكنك فلسطين، للحصول على اعتماد البرنامج بتجهيز البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة له، والتعاقد مع أعضاء هيئة تدريسية مرموقة دولياً، ووفرت المختبرات والمعدات ووضعت الخطط والمناهج التي تتماشى والمقاييس الدولية المعتمدة، واضعة هوية الجامعة في توظيف التقانة والحداثة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في خدمة التعليم الطبي وإكساب الطلبة بالمهارة اللازمة ليكون فاعلاً ومنافساً في أداء متطلبات المهنة وإنسانيتها، وتحقيق الجودة الرامية لتعزيز صحة المجتمع.

وستستقبل جامعة بوليتكنك فلسطين الطلبة الجدد المتقدمين للبرنامج، بدءاً من الفصل الدراسي الأول للعام 2020/2021.