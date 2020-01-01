قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال تعتقل القيادي أبو عكر من بيت لحم

بيت لحم / سما /

اعتقلت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال، اليوم الخميس، القيادي في الجبهة الشعبية والاسير المحرر نضال نعيم محمد أبو عكر ٥٢ عاما من مخيم الدهيشة في بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية أن قوة خاصة اعتقلت أبو عكر على المدخل الشمالي لبيت لحم قرب مستشفى "كاريتاس" وهو من سكان مخيم الدهيشة.

وينحدر أبو عكر من أسرة مناضلة قدّمت الشهداء والجرحى والأسرى، وهو شقيق الشهيد محمد أبو عكر القيادي في الجبهة، والذي استشهد عام 1990 متأثرًا بإصابته خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال وسط مخيم الدهيشة، وذلك بحسب بيانٍ سابق للجبهة الشعبية.

ويُعتبر أبو عكر من أكثر المناضلين الفلسطينيين استهدافًا بالاعتقال المتواصل، حيث أمضى حوالي 18 عامًا في سجون الاحتلال قضى منها سنوات طويلة في الاعتقال الإداري، وقد خاض مع رفاقه الكثير من المعارك النضالية ضد ممارسات مصلحة السجون، وكان آخرها اضرابه عن الطعام لمدة 40 يومًا احتجاجًا على استمرار اعتقاله الإداري، كما أنه من المساهمين في قرار المعتقلين الإداريين بمقاطعة ما يُسمى بالمحاكم العسكرية الاسرائيلية وعدم الاعتراف بشرعيتها.