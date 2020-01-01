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بلدية رام الله تفوز بجائزة الطاقة العالمية

الخميس 02 يوليو 2020 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية رام الله تفوز بجائزة الطاقة العالمية


رام الله / سما /

فازت بلدية رام الله، بجائزة الطاقة العالمية، على مستوى الوطن والمنظمة من قبل مؤسسة الطاقة العالمية في النمسا.

وقالت البلدية في بيان لها، اليوم الخميس، إن لجنة رام الله مدينة خضراء تقدمت للجائزة التي يشارك بها 2500 مشروع من 180 دولة حول العالم.

وأضافت انها تقدمت بمجموعة من الخطوات والتوجهات، خلال المحاور البيئية التي تتضمن توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة النظيفة المتجددة، ومعالجة المياه العادمة باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا المتطورة عالميا، ودراسة إعادة استخدام المياه المعالجة، وتطوير نظام إدارة النفايات الصلبة؛ كفصل النفايات واعادة تدويرها، إضافة الى زيادة المساحات الخضراء في المدينة وتكثيف زراعة الاشجار وانشاء الحدائق العامة.

كما تضمنت الخطوات التأكيد على أهمية مشاريع التوعية البيئية التي تستهدف كافة قطاعات المجتمع المحلي وبالأخص طلبة المدارس، إضافة إلى تشكيل شبكة طوارئ مع المؤسسات الشريكة للتعامل مع المخاطر والتحديات الناجمة عن العواصف الثلجية الحادة واستخدام نظام "GIS" الفعال في التواصل مع المواطنين في حالات الطوارئ.

#بلدية رام الله #جائزة الطاقة العالمية

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