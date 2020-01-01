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في اول تعليق رسمي بعد مؤتمر العاروري والرجوب..

هنية: ندعو جماهير شعبنا وقوانا الفلسطينية لتعزيز العمل المشترك والانخراط بالمواجهة الشاملة مع الاحتلال

الخميس 02 يوليو 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: ندعو جماهير شعبنا وقوانا الفلسطينية لتعزيز العمل المشترك والانخراط بالمواجهة الشاملة مع الاحتلال


غزة / سما /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الخميس، إن ما شهده اليوم شعبنا الفلسطيني خطوة متقدمة نحو تحقيق وحدة الموقف والجهد الوطني الفلسطيني لمواجهة العدو ومخططاته التي ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية، بما فيها "صفقة القرن وخطة الضم".

وأكد هنية، في تصريح صحفي، أن هذه الجهود التي تمثلت بالمؤتمر الوطني المشترك يوم الأحد الماضي، والمسيرة الموحدة يوم أمس الأربعاء في قطاع غزة، والمسيرات الشعبية التي جرت في لبنان والشتات، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم لكل من: نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب؛ للإعلان عن هذا الموقف الموحد ضد مخططات الاحتلال، وتدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك.

وأكد دعم حركته لهذه الخطوة التي عكست الحرص والمسؤولية  ، لندعو جماهير شعبنا وكل قوانا الفلسطينية إلى تعزيز العمل المشترك في كل الساحات، في الداخل والخارج للانخراط في المواجهة الشاملة مع الاحتلال، حتى يندحر عن أرضنا الفلسطينية، وفي القلب منها القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وعودة لاجئينا وتحرير أسرانا.

ودعا أمتنا العربية والإسلامية إلى تبني وإسناد الموقف الفلسطيني الموحد في مرحلة التحرر الوطني التي نخوضها، ودعم صمود شعبنا البطل ومقاومته الباسلة.

#اسماعيل هنية #حماس #حركة فتح #مخططات الضم

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