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غزة: اتحاد المقاولين يقرر ضبط أليات ترسية العطاءات بما يلبي المواصفات ويحقق المصالح

الخميس 02 يوليو 2020 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: اتحاد المقاولين يقرر ضبط أليات ترسية العطاءات بما يلبي المواصفات ويحقق المصالح


غزة / سما /

عقد مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين في محافظات غزة اجتماع تشاوري مع الهيئة العامة لبحث أليات ترسية العطاءات بما يلبي مواصفات الانجاز ويحقق مصالح الأطراف ويناسب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

واعتبر رئيس الاتحاد أسامة كحيل، اليوم الخميس، أن الاتحاد سيخطو خطوة أخرى نحو تحديد معايير ترسية العطاءات بعد أشهر من ورشة العمل التي عقدها الاتحاد مع وزارة الأشغال العامة والإسكان بهدف تفعيل التوصيات بشكل محدد وعملي ورادع بما يكفل عدالة توزيع المشاريع وفق أسس اقتصادية سليمة وشفافة.

وشدد كحيل على أن لدى كافة الأطراف المعنية إجماع على أن اعتماد أقل الأسعار، لا يناسب انجاز المشاريع وفق رزنامة الشروط والمواصفات، ويسبب ضرر للطرفين المشغلين والمقاولين، ويولد اشكاليات متعددة تساهم في تفاقم الأزمات في قطاع الانشاءات. .

وأوضح أن تدني الأسعار يزيد من الأزمات المالية العاصفة، ويدفع شركات المقاولات إلى التدافع السلبي للاستفادة من العطاءات المحدودة، ويجعل فارق الأسعار بين المتقدمين للعطاءات غير عقلاني، ومخالف للمواصفات وشروط الانجاز.

وطرح المشاركون أراءهم ومقترحاتهم لتجاوز هذا الوضع غير السوي في سوق الانشاءات، وضمان عدالة التوزيع المشاريع وفق متطلبات التصنيف.

وأوصى المقاولين وممثلي شركات المقاولات بضرورة أن يحدد الاتحاد المعايير ويضع الأليات والضوابط اللازمة لضبط ترسية العطاءات حسب التوصيات العلمية والتجارب العملية والخبرات التي تحققت بالتراكم.

#غزة #اتحاد المقاولين

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