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غزة.. مساعدات عينية للمقبلين على الزواج بقيمة (٥٠) ألف دولار

الخميس 02 يوليو 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة.. مساعدات عينية للمقبلين على الزواج بقيمة (٥٠) ألف دولار


غزة / سما /

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني في غزة، عن الاتفاق على تقديم مساعدات عينية للمقبلين على الزواج بتمويل من مؤسسة "غزة دستك" التركية، بقيمة (٥٠) ألف دولار.

وجرى صباح اليوم الخميس التوقيع على اتفاق المشروع بحضور مدير عام صندوق دعم الشباب عصام الهبيل، ومدير مكتب جمعية "غزة دستك" هاني ثري، وبحضور مديرة البرامج والمشاريع في الجمعية ٱمال صالح.

وأوضح الهبيل أن المشروع سيقدم مساعدات عينية لعدد (٥٠) شابا تتمثل في (أجهزة كهربائية - طقم نوم)، وقال الهبيل أن المستفيدين جرى اختيارهم وفق الزيارات الميدانية ومن ضمن الكشوفات المسجلة لدى صندوق دعم الشباب وفق الفئة العمرية فوق (٣٤) عاما.

بدوره، أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بغزة أحمد محيسن أهمية التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية وتعزيز دور الصندوق في خدمة الشباب والتخفيف من وطأة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها محافظات غزة، ووجه محيسن شكره لمؤسسة غزة دستك على دعمها لمشروع مساعدة الشباب المقبلين على الزواج، وتمنى أن تتواصل هذه البرامج خلال الفترة القادمة.

#مساعدات #الزواج #غزة

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