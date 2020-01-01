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حمدان رضوان يتسلم رئاسة المجلس البلدي الجديد لبلدية بني سهيلا

الخميس 02 يوليو 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمدان رضوان يتسلم رئاسة المجلس البلدي الجديد لبلدية بني سهيلا


غزة / سما /

عقدت وزارة الحكم المحلي، اليوم الخميس، مراسم استلام وتسليم المجلس البلدي الجديد لبلدية بني سهيلا.

وحضر المراسم كلا من: وكيل الوزارة إبراهيم رضوان ومدير عام الرقابة والتوجيه عطاف الكفارنة، ومدير المنطقة فرج الصرفندي ورئيس البلدية حماد الرقب، والرئيس الجديد حمدان رضوان، إضافة إلى رؤساء بلديات محافظة خانيونس، ووجهاء وأعيان من مدينة بني سهيلا.

وأشاد رضوان بأداء المجلس البلدي السابق، وبجهوده في خدمة سكان المدينة طيلة 10 أعوام رغم الظروف الصعبة، متمنيًا التوفيق للمجلس البلدي الجديد في أداء مهامه والارتقاء بالخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين.

من جانبه، أثنى الرئيس الجديد على جهود المجلس البلدي السابق، في خدمة المجتمع طيلة الفترة الماضية، مؤكدًا عزم المجلس الجديد على الاستفادة من إنجازات المجالس السابقة، والحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها.

وفي نهاية اللقاء؛ جرى التوقيع على محضر استلام المجلس البلدي الجديد بشكل رسمي.

يذكر أنَّ المجلس البلدي الجديد يترأسه حمدان رضوان، ويضم في عضويته كلًا من:

رمزي صالح رمضان الشافعي (نائب رئيس)

إبراهيم سليمان أحمد القرا (عضوًا)

عادل حسين حماد أبو حماد (عضوًا)

محمد غازي أحمد أبو جامع (عضوًا)

كامل يوسف سليمان بركة (عضوًا)

محمود محمود أبو شحادة(عضوًا)

شادي عبد ربه أحمد أبو عواد (عضوًا)

صبحي خالد أحمد النجار (عضوًا)

#الحكم المحلي #غزة #بلدية بني سهيلا

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