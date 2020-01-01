الهباش يستقبل سفير المانيا الإتحادية لدى دولة فلسطين

رام الله / سما /

استقبل محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين والمستشار الخاص للرئيس محمود عباس في مكتبه صباح اليوم السفير كريستيان كلاغيس ممثل جمهورية المانيا الإتحادية لدى دولة فلسطين.

وأكد الهباش خلال اللقاء على الموقف الفلسطيني الثابت برفض كافة المخططات الإحتلالية على الأرض الفلسطينية سواء ما يتعلق بما يسمى "صفقة القرن" الأمريكية أو مخططات "الضم" الإحتلالية لأي جزء من أراضي الدولة الفلسطينية .

وأضاف قاضي القضاة أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الأخ أبو مازن ومن خلفهم كافة أطياف شعبنا الفلسطيني وفصائله الوطنية يقفون اليوم موحدين وعلى قلب رجل واحد بهدف منع تمرير هذه المؤامرة ، مطالباً دول العالم وخاصة الإتحاد الأوروبي والذي تعتبر جمهورية المانيا من الأعضاء المؤسسين فيه العمل على منع هذه الجريمة واتخاذ إجراءات عملية لإلزام دولة الاحتلال الاسرائيلي باحترام القانون الدولي ووقف سلسة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة .

من جانبه أكد ممثل جمهورية المانيا على موقف بلاده الرافض بشكل قاطع لمخططات "الضم" الإحتلالية ، مؤكداً أن بلاده وبالتعاون مع دول الإتحاد الأوروبي لن تقبل بتمرير هذا المخطط الذي يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي ويقضي على أي فرصة لإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.