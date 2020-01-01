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الليكود يهاجم عودة بعد مشاركته في مؤتمر فتح وحماس..

الخميس 02 يوليو 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الليكود يهاجم عودة بعد مشاركته في مؤتمر فتح وحماس..


القدس المحتلة / سما /

 هاجم حزب الليكود اليميني الإسرائيلي، اليوم الخميس، أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة، بعد أن شارك في مؤتمر صحفي لفتح وحماس جمع القياديين جبريل الرجوب، وصالح العاروري.

ووصف الحزب - بحسب موقع قناة 12 العبرية - مشاركة عودة بأنها انحطاط جديد له وللنواب العرب، بعد أن شارك في المؤتمر إلى جانب حماس التي تدعو لقتل الإسرائيليين.

وقال الحزب عن عودة: "هو نفس الرجل الذي أراد لبيد ويعلون تشكيل حكومة معه"، معتبرًا ذلك بمثابة "عار".

يذكر أن وسائل الإعلام العبرية اهتمت بشكل كبير في المؤتمر الصحفي المشترك للرجوب والعاروري.

#الليكود #اسرائيل #ايمن عودة #حماس #فتح #القائمة المشتركة

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