الليكود يهاجم عودة بعد مشاركته في مؤتمر فتح وحماس..

القدس المحتلة / سما /

هاجم حزب الليكود اليميني الإسرائيلي، اليوم الخميس، أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة، بعد أن شارك في مؤتمر صحفي لفتح وحماس جمع القياديين جبريل الرجوب، وصالح العاروري.

ووصف الحزب - بحسب موقع قناة 12 العبرية - مشاركة عودة بأنها انحطاط جديد له وللنواب العرب، بعد أن شارك في المؤتمر إلى جانب حماس التي تدعو لقتل الإسرائيليين.

وقال الحزب عن عودة: "هو نفس الرجل الذي أراد لبيد ويعلون تشكيل حكومة معه"، معتبرًا ذلك بمثابة "عار".

يذكر أن وسائل الإعلام العبرية اهتمت بشكل كبير في المؤتمر الصحفي المشترك للرجوب والعاروري.