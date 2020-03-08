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وقف العمل المعتاد في المحاكم النظامية من الأحد حتى الثلاثاء

الخميس 02 يوليو 2020 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقف العمل المعتاد في المحاكم النظامية من الأحد حتى الثلاثاء


رام الله / سما /

قرر المستشار عيسى ابو شرار، رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، اليوم الخميس، اقتصار العمل في المحاكم النظامية، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، على تمديد التوقيف وإخلاء السبيل وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

وجاء ذلك بناء على قرار الإغلاق الشامل في المحافظات الشمالية، الصادر عن الجهات المختصة، لمدة 5 أيام اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة وحتى صباح الأربعاء، للحد من انتشار وباء فايروس الكورونا (كوفيد 19)، وسنداً للتفويض الممنوح للمستشار أبو شرار من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلسته رقم 7/2020 بتاريخ 8/3-2020.

وعممت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى على رؤساء المحاكم ضرورة التنسيق، ما بين رئيس كل محكمة مع رئيس النيابة العامة في المحافظة، لتحديد آليات العمل وفقاً لما تقتضيه الضرورة، بما يضمن استمرار ممارسة السلطة القضائية لصلاحياتها الدستورية في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة.

وحول وقف المدد القانونية في فترة إغلاق المرافق العامة والخاصة، لكون الاغلاق يمثل قوة قاهرة، أكد المستشار عيسى أبو شرار أن هذا الأمر يبقى سلطة تقديرية لقاضي الموضوع وفقا لأحكام القانون، ولا يصدر بقرار إداري أو تعليمات من رئيس مجلس القضاء الأعلى.

#المحاكم النظامية #فيروس كورونا

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