غزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص 55 عينة مشتبه بها

غزة / سما /

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة عدم تسجيل أية اصابات جديدة بفيروس كرورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بعد اجراء المختبر المركزي فيها فحصا لـ ٥٥ عينة مشتبه بها من مراكز الحجر الصحي وكانت نتائجها جميعا سلبية.

وقالت الصحة في بيانها اليومي ان عدد العينات التي جرى فحصها منذ مطلع مارس بلغ ١٢٧٣٨ عينة جميعها سلبية باستثناء ٧٢ عينة ايجابية توفيت حالة منها فقط وبقيت ١٤ حالة نشطة تتلقي العلاج في مشفى الصداقة التركي.

واشارت الى انها تتابع الحالة الصحية لـ ٢٨٢ مواطنا موزعين على خمسة مراكز للحجر الصحي وهم جميعا بحالة صحية مطمئنة.