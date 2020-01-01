  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص 55 عينة مشتبه بها

الخميس 02 يوليو 2020 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص 55 عينة مشتبه بها


غزة / سما /

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة عدم تسجيل أية اصابات جديدة بفيروس كرورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بعد اجراء المختبر المركزي فيها فحصا لـ ٥٥ عينة مشتبه بها من مراكز الحجر الصحي وكانت نتائجها جميعا سلبية.

وقالت الصحة في بيانها اليومي ان عدد العينات التي جرى فحصها منذ مطلع مارس بلغ ١٢٧٣٨ عينة جميعها سلبية باستثناء ٧٢ عينة ايجابية توفيت حالة منها فقط وبقيت ١٤ حالة نشطة تتلقي العلاج في مشفى الصداقة التركي.

واشارت الى انها تتابع الحالة الصحية لـ ٢٨٢ مواطنا موزعين على خمسة مراكز للحجر الصحي وهم جميعا بحالة صحية مطمئنة.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #الحجر الصحي #فحوصات كورونا

الأكثر قراءة اليوم

"جيروزاليم بوست" تكشف: الأسباب التي منعت إسرائيل من تنفيذ خطة الضم في موعدها

وزير إسرائيلي: لهذا السبب.. لم يتم تنفيذ خطة الضم في موعدها المحدد..

أول تعقيب من الحكومة بخصوص تعيين أقارب الوزراء والمسؤولين في مناصب مهمة

غدا.. مؤتمر صحفي لوزير المالية للإعلان عن موعد ونسب صرف رواتب موظفي السلطة

مشعل يطرح برنامجا لمواجهة الضم.. "اشتباك مباشر"

اولمرت: مخطط الضم "خطأ فاذح".. وعدم اقامة دولة فلسطينية يشكل خطرا محدقا على اسرائيل..!

غدًا.. مؤتمر صحفي مشترك لحركتي "فتح" و"حماس" بشأن مخطط الضم..

الأخبار الرئيسية

هكذا تناوله الاعلام الاسرائيلي.. ترحيب فلسطيني بالمؤتمر الصحفي المشترك لحركتي حماس وفتح

مؤتمر

الرجوب والعاروري خلال مؤتمر صحفي مشترك : سنجمد الخلافات لمواجهة الضم موحدين

الصحة : تسجيل 220 إصابة بالكورونا بالضفة منها 199 في محافظة الخليل

شاهد.. المالية تعلن نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

الإنجيليون في رسالة "تهديدية" لـ ترامب: الانسحاب من الضم سيضر بفرصة نجاحك في الانتخابات