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المستوى السياسي الإسرائيلي لم يحسم أمره من مسألة الضم

الخميس 02 يوليو 2020 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستوى السياسي الإسرائيلي لم يحسم أمره من مسألة الضم


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس قسم الاستخبارات في مجلس الأمن القومي راني بيلد: إن المستوى السياسي لم يحسم أمره بعد من مسألة الضم.
 
وبحسب قناة "كان" العبرية، أوضح بيلد، في سياق نقاش أجرته لجنة مراقبة الدولة البرلمانية، أن رئيس المجلس مئير بن شبات أعد مستندًا تم عرضه الشهر الماضي على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والدوائر الأمنية.
 
ولفت بيليد إلى أن الوزراء يتلقون يوميًا تقارير بهذا الشأن.
 
وأشارت القناة، إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يواصل مداولاته مع المسؤولين الأمريكيين حول خطة الضم.
 
وجاء من ديوان رئاسة الحكومة أن نتنياهو بحث اليوم هذا الموضوع مع رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات.
 
وأفادت القناة أن المحادثات حول هذه الخطة ستستمر في الأيام المقبلة.

#اسرائيل #مخططات الضم #الضفة الغربية

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