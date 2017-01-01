غزة: كشف قضية تزوير عقود بيع أرض بقيمة 5 مليون دولار

غزة / سما /

كشف جهاز المباحث التابع للشرطة في قطاع غزة، عن قضية تزوير "عقود بيع أرض" يبلغ ثمنها خمسة ملايين دولار أميركي.

وأوضحت مباحث مركز شرطة التفاح والدرج بمدينة غزة، الخميس، أنها تابعت القضية المذكورة بتكليف من النيابة العامة حول خلاف بين عائلتين قائم في المحاكم منذ 13 عامًا على "أرض" في منطقة الرمال.

وقال النقيب محمد شمالي رئيس القسم، إنه وفور تلقي تكليف النيابة باشرت المباحث العمل على القضية والبحث والتحري وجمع الدلائل والحصول على بعض التسجيلات الصوتية التي لها علاقة بالقضية، مشيرًا إلى أنه تم الحصول على صور وتسجيلات تُدين المحامي (م. ن) وهو وكيل المشكو ضدهم حيث تم عمل كمين له وإلقاء القبض عليه متلبسًا وبحوزته مبلغ 15 ألف دولار كرشوة من المشكو ضدهم.

وأضاف "اعترف المذكور خلال التحقيق معه أن العقود مزورة وأنه صادق عليها عام 2017 وأقر أنه قام بإبراز العقود أمام المحكمة مع علمه بأنها مزورة".

ولفت النقيب شمالي إلى أن المباحث تابعت القضية مدة شهر كامل حتى تم إنجازها وإحالة ملفها والمتهم لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.