هيئة مكافحة الفساد تصدر العدد الأول من النشرة الإعلامية الإلكترونية

رام الله / سما /

أصدرت هيئة مكافحة الفساد العدد الأول من النشرة الإعلامية الإلكترونية الفصلية باللغة العربية والتي تتضمن إنجازات وأنشطة الهيئة والإحصائيات المتعلقة بالشكاوى والبلاغات خلال النصف الأول من العام الجاري، وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإقرار نظامي الإفصاح عن تضارب المصالح ونظام الهدايا.

ويأتي إصدار هذه النشرة في إطار سياسة الانفتاح المهني من قبل الهيئة على وسائل الإعلام والجمهور، بناءً على تعليمات وتوجيهات رئيس الهيئة معالي المستشار د. أحمد براك الذي أكد على أن إصدار هذه النشرة يعزز التواصل بين الهيئة والجمهور ويبقيه على إطلاع على آخر جهود وإنجازات الهيئة، كما يعزز إصدار هذه النشرة الشراكة مع المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني.

وستعمل الهيئة على إصدار النشرة بشكل دوري، للاطلاع على العدد الأول من النشرة برجاء الدخول إلى الرابط أدناه:

https://www.pacc.ps/blog/post/50845