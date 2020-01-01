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"العمل" و" UNDP" يوقعان اتفاقية لحماية الحقوق المتعلقة بالعمال داخل الخط الأخضر

الخميس 02 يوليو 2020 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

وقع وزير العمل د. نصري أبو جيش، اليوم، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في فلسطين ايفون هيلي والوفد المرافق لها، اتفاقية حول دعم جهود الوزارة في حماية الحقوق المتعلقة بالعمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر خلال فترة جائحة كورونا، بهدف التعاقد مع محامين ومختصين لمتابعة تحصيل الحقوق المالية لهم، خاصة للعمال الذين فقدوا وظائفهم أو تعطلوا بسبب الوباء، وذلك بحضور عدد من كبار ومسؤولي الوزارة.

وقال الوزير أبو جيش إن الاتفاقية لها أهمية ضمن جهود وزارة العمل لمتابعة حقوق العمال، وإلغاء التمييز ضد العامل الفلسطيني ومساواته بالعامل الإسرائيلي داخل الخط الأخضر، وصرف حقوقه، وفقا للقوانين السارية، خاصة الحقوق المتعلقة بالأجر خلال فترة الطوارىء الناجمة عن جائحة كورونا. 

#نصري ابو جيش #وزارة العمل #UNDP #العمال

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