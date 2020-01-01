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محافظ نابلس: السماح بحركة الموظفين العموميين اليوم فقط لسحب رواتبهم

الخميس 02 يوليو 2020 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

أعلن محافظ نابلس ابراهيم رمضان، أنه سيتم السماح بحركة الموظفين العموميين "دون مرافقة" اليوم الخميس فقط، من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الثامنة مساء، لإفساح المجال أمامهم لسحب رواتبهم من الصرافات الآلية.

وقال رمضان في تصريح صحفي، إنه سيتم السماح لمحلات البقالة بفتح أبوابها بنفس الوقت فقط، لإتاحة الفرصة لشراء الاحتياجات الأساسية في محيط السكن، على أن تعود للإغلاق والالتزام بالتدابير المعلنة بحلول الثامنة مساء، لافتا إلى أن أعداد الإصابات في نابلس وصلت الى 142 اصابة وأنها في ازدياد.

وأضاف انه تم توقيف 17 مواطنا، خرقوا تعليمات منع الحركة، كما تم إغلاق محلات تجارية واحتجاز 60 مركبة، ورغم ذلك أوعزت للأجهزة الأمنية بقبول الإفراج عنهم مقابل التوقيع على تعهدات بعدم تكرار هذا الخرق والالتزام بالتدابير المعلنة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي لمحاولة السيطرة على الحالة الوبائية ومنع تفشي الفيروس، مشيدا بالتزام المواطنين وجهود الأجهزة الأمنية، والطواقم الطبية، وفرق المؤسسات الحيوية، على ما يبذلونه من جهود كبيرة.

#محافظ نابلس #الموظفين #الرواتب

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