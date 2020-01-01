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النجمة سميحة أيوب تكشف حقيقة مرضها..

الخميس 02 يوليو 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
النجمة سميحة أيوب تكشف حقيقة مرضها..


وكالات / سما /

كشفت الفنانة المصرية، سميحة أيوب، عن حقيقة إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة تعرضها في الفترة الأخيرة لأزمة صحية شديدة، وتمنت الشفاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي من هذا الفيروس التاجي.

وقالت الفنانة القديرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى، إنها لم تصب بفيروس كورونا كما أشيع، بل بأزمة صحية تعرضت لها وكانت بسبب بعض آلام الظهر. 

وأضافت "سيدة المسرح العربي": "كل إنسان معرض للإصابة ببعض آلام الظهر وهو أمر طبيعي، ولكن الذي اعتبره غير طبيعي، هو نشر الأخبار الكاذبة بإصابتي بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي سبب حالة من الهلع والخوف داخل العائلة". 

وأوضحت سميحة أيوب أن مروجي الشائعات مثل إصابة فنان ما بأمراض خطيرة أو وفاة فنان، يتعدون على حقوقه وخصوصيته. 

وتمنت الشفاء العالج للفنانة رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا، قائلة: "الدولة بتهتم بكل فرد فيها ورجاء زيها زي أي مريض، لكني وجدت استعداء من الناس، ومينفعش أي حاجة تتكتب دلوقتي تتصدق، والشعب المصري ذكي وبيفهم كل الحركات اللي بتتعمل ضده".

يذكر أن سميحة أيوب قدمت هذا العام مسلسل "سكر بزيادة" مع كل من نادية الجندي ونبيلة عبيد وهالة فاخر من إخراج وائل إحسان. 

المصدر: صحف مصرية

#سميحة أيوب #كورونا #مصر #فايروس كورونا

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