أول وصفة طبية لدواء سرطان الثدي مطوّر محلياً في الصين

وكالات / سما /

أعطى أطباء صينيون مرضاهم الوصفات الطبية الأولى لدواء جديد تم تطويره محليا لسرطان الثدي.

ففي العاصمة الصينية بكين، تم وصف عقار انيتيتاماب (Inetetamab)، وهو دواء مستهدف يتم حقنه لمرضى سرطان الثدي الايجابي النقيلي HER2، وذلك للمرة الأولى في مستشفى السرطان التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية يوم الأربعاء، بعد 12 يوما من الموافقة على استخدام الدواء سريرياً.

وفي الوقت نفسه، شهدت مقاطعات جيانغسو وآنهوي وشاندونغ وتشجيانغ أيضا وصف الدواء المذكور للمرة الأولى في مؤسسات طبية محلية.

ووافقت مصلحة الدولة للمنتجات الطبية يوم 19 يونيو الماضي على الدواء الذي طورته شركة صنشاين قوجيا (شانغهاي) المحدودة للأدوية، وهي شركة فرعية لمجموعة 3SBio.

وتسعى الصين إلى تسريع التسجيل والموافقة لأدوية جديدة أجنبية ومحلية الصنع للسرطان في السنوات الأخيرة، وتعزيز استبدال الأدوية المستوردة غالية الثمن، بيد أنها مطلوبة بشكل عاجل وأساسي.

وذكر تقرير أصدره المركز الوطني للسرطان في عام 2019 أن سرطان الثدي هو السرطان الأكثر شيوعا بين النساء. وفي عام 2015، بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بسرطان الثدي في الصين 304 آلاف حالة، بما فيها 20 الى 25 بالمائة من المرضى ايجابيي HER2.

ويعد HER2، أو مستقبل عامل نمو البشرة البشرية 2، نوعا من البروتينات في نسيج الثدي يساعد على التحكم في تقسيم خلايا الثدي ونموها وإصلاحها. وعندما يكون جين HER2 غير طبيعي، يشجع الخلايا السرطانية على النمو السريع. ويميل سرطان الثدي الإيجابي HER2 إلى النمو بشكل أسرع، وينتشر بشكل أسهل، ومن المرجح أن يتكرر.

وأظهرت دراسات سابقة أن لدى انيتيتاماب (Inetetamab) تأثير أقوى على السمية الخلوية التي تعتمد على الجسم المضاد (ADCC). ويعتبر ADCC استجابة مناعية تجعل الأجسام المضادة عرضة للهجوم من قبل الخلايا المناعية عن طريق تغطية الخلايا الورمية المستهدفة.

وقال لوه جينغ رئيس مجموعة 3SBio ان الدواء الجديد كسر احتكار الأدوية المستوردة للجسم المضاد أحادي النسيلة المضاد لـHER2 ويوفر المزيد من الخيارات لمرضى سرطان الثدي.