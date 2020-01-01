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مايكروسوفت تريد تدريب 25 مليون شخص على التقنيات الرقمية في العالم

الخميس 02 يوليو 2020 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مايكروسوفت تريد تدريب 25 مليون شخص على التقنيات الرقمية في العالم


وكالات / سما /

تنوي "مايكرسوفوت" تدريب 25 مليون شخص بحلول نهاية السنة الحالية على المؤهلات الضرورية لإيجاد عمل أو البقاء على إطلاع في عالم شهد تسارعا في عملية الانتقال إلى التقنية الرقمية بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال رئيس شركة المعلوماتية العملاقة براد سميث "تتمثل إحدى الخطوات الضرورية لتعزيز حصول انتعاش اقتصادي سليم وناجح في توسيع الحصول على المؤهلات الرقمية الضرورية لتولي وظائف جديدة".

وقالت المجموعة إنها ستخصص منحا بقيمة 20 مليون دولار لمنظمات غير ربحية في إطار هذه المبادرة.

وسيوجه ربع هذه المنح إلى منظمات يديرها أشخاص ملونون وتخدم هذه الفئات في الولايات المتحدة على ما اوضح سميث.

وأشار إلى ان "جميع أقسام شركتنا ستشارك في هذه المبادرة. وهذه مبادرة تكنولوجية شاملة ترتكز على تكنولوجيا البيانات والتكنولوجيا الرقمية".

وقالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن أزمة كوفيد-19 كان لها أثر أكبر بكثير على الوظائف مما كان يعتقد سابقا محذرة من أن الوضع في القارة الأميركية صعب على وجه الخصوص.

#مايكروسوفت #التقنيات

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