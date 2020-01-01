هل سيرحل جريزمان عن برشلونة هذا الصيف؟

وكالات / سما /

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن مستقبل الفرنسي أنتوان جريزمان مع برشلونة بعد أن تم استبعاده مع تشكيلة الفريق الأساسية في المباريات الأخيرة.

وتبدو فكرة بيع أنتوان جريزمان هذا الصيف مغرية لبرشلونة الذي يبحث عن تدعيم صفوفه بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان واستعادة نيمار من باريس سان جيرمان، كما أنه يحتاج أيضاً لضخ الأموال في خزينة النادي بعد الخسائر التي تكبدها بسبب جائحة فيروس كورونا.

لكن صحيفة ماركا الإسبانية أكدت عدم رغبة برشلونة في بيع جريزمان أو إدراجه في أي صفقة أخرى، مشيرة إلى أن النادي ما زال يؤمن بقدرات اللاعب ويعوّل عليه في الموسم المقبل.

وأعرب والد وشقيق أنتوان جريزمان عن غضبهما بعد أن قرر المدرب كيكي سيتيين الدفع به بحلول الدقيقة 89 من مباراة اتلتيكو مدريد يوم أمس التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

لكن رغم ذلك، لا يريد جريزمان الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي، وأخبر إدارة النادي أن لا تتفاوض من أجله ولا تحاول وضعه في صفقات تبادلية.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع جريزمان من أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي مقابل 120 مليون يورو، لكن اللاعب لم يظهر بالشكل المطلوب لغاية الآن رغم أنه سجل 14 هدفاً في مختلف البطولات.