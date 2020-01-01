وست هام يهزم تشيلسي بعد مُباراة مثيرة

وكالات / سما /

حقق وست هام يونايتد فوزاً مثيراً على جاره اللندني نادي تشيلسي ، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، في المُباراة التي جمعتهما على أرض ملعب لندن، في إطار الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وكان النجم البرازيلي ويليان قد سجل الهدف الأول للبلوز في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل توماس سوتشيك للهامرز بهدفٍ في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليأتي ميكاييل أنطونيو بالهدف الثاني للهامرز في الدقيقة 51.

قبل أن يعود ويليان من جديد ليُسجل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 72 بعد تنفيذ مُتقن لركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، وأحرز الهامرز هدف الفوز القاتل من هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى أندري يارمولينكو الذي أسكن الكرة شباك كيبا.

وشهد اللقاء إلغاء هدف للهامرز قبيل هدف البلوز الأول وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو التي أظهرت تسللاً على أحد لاعبي أصحاب الأرض، وسجل ويليان بهدفيه في المُباراة اسمه في سجلات الدوري الإنجليزي حيث أصبح أول لاعب في تاريخ المُسابقة الذي يُسجل هدفاً على الأقل في كافة شهور السنة.

بهذه النتيجة تجمد رصيد تشليسي عند النقطة 54 يحتل بهم المركز الرابع، وأنعشت نتيجة المُباراة آمال مانشستر يونايتد في انتزاع مركز البلوز وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا حيث أصبح على بعد نقطتين فقط عن البلوز حيث يأتي خامساً برصيد 52 نقطة ويليه بنفس الرصيد وولفرهامبتون.