ميلان يخطف تعادلاً بطعم الفوز من سبال المنقوص عددياً

وكالات / سما /

خطف ميلان تعادلاً بطعم الفوز من مضيفه سبال بنتيجة هدفين لمثلهما، وذلك خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “باولو موتزا” لحساب الجولة 29 من بطولة الدوري الإيطالي.

وحقق ميلان نتائج ممتازة بعد استئناف الموسم بفوزه على ليتشي وروما، وكان يعتقد الجميع أنه سيجتاز عقبة سبال بسهولة، لكن الأمور سارت بشكل مختلف تماماً، وبالكاد نجح الفريق في انتزاع نقطة واحدة من المباراة وفي اللحظات الأخيرة.

وتلقى ميلان الهدف الأول بحلول الدقيقة 13 عن طريق ماتيا فالوتي الذي استغل الدربة التي حدثت في منطقة الجزاء بعد ركلة زاوية، ثم أضاف سيرجيو فولكاري الهدف الثاني بحلول الدقيقة 30 عبر تسدية رائعة جداً من خارج منطقة الجزاء في واحد من أجمل أهداف الجولة بلا شك، لينهي الفريق الشوط الأول خاسراً بهدفين نظيفين.

وتحسن أداء ميلان في الشوط الثاني وبدأ يحاصر سبال في مناطقه الدفاعية، مستغلاً النقص العددي عند الخصم بعد طرد ماركو داليساندرو قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بسبب تدخله العنيف.

وقرر المدرب ستيفانو بيولي إشراك زلاتان إبراهيموفيتش عند الدقيقة 65، ومنذ تلك اللحظة بدأت الخطورة الحقيقة للروسونيري تظهر، وأهدر المهاجم السويدي فرصة تقليص الفارق بعد أن وصلته كرة عرضية على طبق من ذهب لم يحسن التعامل معها.

ونجح ميلان في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق البديل رافئيل لياو الذي سدد كرة زاحفة من داخلة منطقة الجزاء، وبعد ضغط شديد وشلال من الفرص المهدرة، أهدى فيكاري مدافع سبال هدف التعادل لميلان بعد أن سجل بالخطأ في مرماه بحلول الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع رصيد ميلان عند النقطة 43 وظل في المركز السابع، كما رفع سبال رصيده إلى النقطة 19 وظل هو الآخر في المركز قبل الأخير.

نتائج المباريات الأخرى في الدوري الإيطالي

سقط فيورنتينا هو الآخر أمام ضيفه ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، لتتواصل معاناة الفيولا في الموسم الحالي عموماً، وبعد فترة التوقف بشكل خاص، فهو ما زال لم يحقق أي انتصار منذ الاستئناف.

وفي مباراة أخرى، نجح سامبدوريا بالفوز على ضيفه ليتشي بهدفين مقابل هدف، كما حقق هيلاس فيرونا أيضاً فوزاً صعباً على ضيفه بارما بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت إثارة كبيرة.