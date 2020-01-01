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التحالف يعلن استهداف مواقع عسكرية لقوات الحوثي ويتهم إيران بتقويض الأمن الإقليمي

الخميس 02 يوليو 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحالف يعلن استهداف مواقع عسكرية لقوات الحوثي ويتهم إيران بتقويض الأمن الإقليمي


الرياض /وكالات/

الرياض-( د ب أ) – قال “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، اليوم الخميس إن “النظام الإيراني يتعمد إعطاء “الميليشيات” صواريخ نوعية لتقويض الأمن الإقليمي، معربا عن رفضه الإملاءات الإيرانية للقوات الحوثية.

وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي اليوم عن “استهداف التحالف ومهاجمته لمواقع مخازن وورش الصواريخ البالستية التابعة لقوات الحوثي المدعومة من إيران ومراكز قيادة واتصالات وورشة طائرات بدون طيار في العاصمة صنعاء وفي عدد من المواقع في اليمن”.
وأضاف أن “استهداف المنشآت المدنية خط أحمر ولن نسمح به”، مشيرا إلى أن الجيش اليمني التزم ضبط النفس مدة 45 يوما لم تلتزم خلالها القوات الحوثية.
وأفاد المالكي بأنه تم تسجيل 4276 انتهاكا حوثيا خلال مدة الـ 45 يوما، وأن 118 صاروخا بالستيا أطلقتها الميليشيات الحوثية واعترضتها الدفاعات السعودية.
وعرض  المالكي صورا لاعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية، كما عرض صورا لاستهداف ورش للصواريخ الحوثية في محافظة صنعاء، لافتا إلى أن “القوات الحوثية تتعمد وجود ورش تصنيع الصواريخ والألغام في مناطق سكنية، وأن جبل النهدين أحد مراكز تخزين الصواريخ البالستية”.
وأشار إلى ضبط شحنة أسلحة إيرانية مهربة إلى القوات الحوثية في نيسان/ أبريل الماضي،متهما “إيران والقوات الحوثية بخرق القرار الأممي بحظر توريد السلاح إلى اليمن”.
وشدد المالكي على أن “التحالف سيتخذ إجراءات صارمة ضد قوات الحوثي إذا حاولت استهداف مناطق مدنية، وأنه سيقطع الأيدي التي تحاول استهداف مناطق في السعودية”.

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