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جيروزاليم بوست: وواشنطن وتل أبيب ستتخذان قرار الضم الاسبوع القادم

الخميس 02 يوليو 2020 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيروزاليم بوست: وواشنطن وتل أبيب ستتخذان قرار الضم الاسبوع القادم


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة جيروزالم بوست الاسرائيلية ان تل ابيب وواشنطن ستتخذان قرارهما بشأن أين ومتى سيتم تنفيذ خطة الضم وبسط السيادة في الضفة الغربية الأسبوع المقبل ، حسبما أفاد مصدر مطلع على المحادثات بين الجانبين للصحيفة.

وعاد المبعوث الأمريكي الخاص للمفاوضات الدولية آفي بيركوفتش وسكوت ليث إلى واشنطن بعد اجتماعات مع نتنياهو و بيني غانتس ووزير الخارجية جابي أشكنازي.ومن المتوقع أن يقدم بيركوفتش استنتاجاته من الرحلة إلى جاريد كوشنر ، كبير المستشارين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي سيقوم بعد ذلك بعرض الحالة على الرئيس.
ومن المتوقع أن يتخذ ترامب ، الذي لم يشارك مباشرة في مسائل السلام في الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة ، قراره النهائي بشأن هذه المسألة ، والذي من المرجح أن يحدث الأسبوع المقبل.
وبالمثل، قال وزير التعاون الإقليمي أوفير أكونيس لراديو الجيش الإسرائيلي إن التطبيق الإسرائيلي للسيادة "لن يحدث إلا بعد إعلان ترامب" ، مشددًا على أن هذا سيكون جديدًا ، سيتم إصداره من الولايات المتحدة.

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