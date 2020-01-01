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الفاتيكان يستدعي سفيري إسرائيل واميركا للتعبير عن قلق البابا من مخطط الضم

الخميس 02 يوليو 2020 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفاتيكان يستدعي سفيري إسرائيل واميركا للتعبير عن قلق البابا من مخطط الضم


روما/وكالات/

استدعى الفاتيكان، سفيري الولايات المتّحدة الاميركية وإسرائيل، بشأن خطة الضم الإسرائيلية.

وعبر وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين خلال لقائه السفيرين كل على حدة، عن قلق الكرسي الرسولي بشأن إجراءات محتملة أحادية الجانب من شأنها أن تهدّد المسعى نحو السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك الوضع الحسّاس في الشرق الأوسط.

وأكد الكرسي الرسولي، مجدداً على أن دولتي إسرائيل وفلسطين لهما الحقّ في الوجود والعيش بسلام وأمن، وفق حدود معترف بها دوليا. مناشدا الطرفيْن بذل كل جهد ممكن لاستئناف عملية التفاوض المباشر على أساس القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، بحيث تكون مدعومة من التدابير التي بإمكانها استعادة الثقة المتبادلة.

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